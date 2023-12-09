النيابة الإدارية تعلن لأول مرة استخدام بطاقات تصويت «برايل» لذوي الإعاقة البصرية

أكد المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، أن الهيئة الوطنية حريصة على تمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء واجبهم الوطني.

11631 لجنة اقتراع

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أنه يوجد 9376 مركزاً انتخابيا يضم 11631 لجنة اقتراع، وهذه المقرات قريبة من الناخبين، وتتميز بتوافر كل الوسائل واللوجستيات اللازمة للعملية الانتخابية من أجل التسهيل على الناخب للقيام بواجبه الوطني بكل سهولة ويسر.

وذكر المتحدث باسم انادي، أن هناك توعية كاملة للناخبين بعمليات التصويت، ويمكن للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في المحافظة المتواجدين بها، وفقًا للقواعد والقوانين المتبعة، وسيتم لأول مرة استخدام بطاقات الاقتراع بطريقة برايل، للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، بجانب إرشادات موجودة في محيط اللجان للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير كافة وسائل الانتقال إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.

الانتخابات معبرة عن الإرادة المصرية

وأوضح المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، أن الدولة المصرية تريد أن تأتي هذه الانتخابات معبرة عن الإرادة المصرية بمشاركة كل فئات المجتمع، وستشهد هذه الانتخابات وُجودا مشرفا من الناخب المصري بما يعكس الوعي والحرص على مصلحة الوطن.