الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف الاستعدادات النهائية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن العملية الانتخابية تتم تحت الإشراف القضائي الكامل بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة لكيفية التصويت.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وفق ما جاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:

- الانتخابات بالداخل بداية من يوم 10 ديسمبر حتى 12 من نفس الشهر.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة: 13 ديسمبر 2023.

- تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة: 14 ديسمبر 2023.

- البت في الطعون: 15 و16 ديسمبر 2023.

- إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية: 18 ديسمبر.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة: 19 ديسمبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا: 19 و20 ديسمبر 2023.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون: 21 و30 ديسمبر 2023.

- توقف الحجملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي: 4 يناير 2024.

- انتخاب الإعادة في الخارج: 5 و6 و7 يناير 2024.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل: 7 يناير.

- انتخاب الإعادة في الداخل: 8 و9 و10 يناير.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر: 11 يناير 2024.

- تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة: 12 يناير.

- البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة: 13 و14 يناير.

- إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية: 16 يناير 2024.

غرفة عمليات مركزية

وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتفصيل، موضحاً أن المتابعة ستكون على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه الناخب.