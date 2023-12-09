الصور الأولى لنجل شقيقة رئيس أركان إسرائيل السابق.. قُتل في غزة

نشرت صحيفة «إسرائيل هايوم» العبرية، مساء اليوم، الصور الأولى الخاصة بنجل شقيقة جادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الرقيب ماور كوهين آيزنكوت الذي قتل بعمر 19 عاماً، أمس، في معركة جنوب قطاع غزة.

وأتى مقتل نجل شقيقة رئيس الأركان السابق والذي يشغل عضوية مجلس الحرب الحالي كذلك، بعد يومين تقريباً من مقتل أصغر أبنائه في نفق فخخته الفصائل الفلسطينية، فيما قتل نجل شقيقته نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة جباليا.

معلومات عن نجل شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

وبحسب المعلومات التي ذكرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد خدم ماور كوهين آيزنكوت في الكتيبة 12 بلواء «جولاني» وقُتل ماور نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مسجد، وهو ابن شارون آيزنكوت، شقيقة جادي آيزنكوت، وقد تخرج العام الماضي في مدرسة «جولدووتر» الثانوية في إيلات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً هو الأعنف والأشرس على قطاع غزة بدايات الشهر قبل الماضي، وقد تسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في حرب لم تتوقف إلا لسبعة أيام فقط بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية.

وينضم كل من نجل ونجل شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إلى العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في قطاع غزة، الذي أقر الاحتلال بقتله قبل أيام، كأبرز الشخصيات التي استطاعت الفصائل الفلسطينية القضاء عليها من الجانب الإسرائيلي.