تفاصيل مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن مقتل 5 جنود إسرائيليين في الحرب على قطاع غزة، ومنهم ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي جادي آيزنكوت، وذلك بعد أقل من يومين من مقتل أصغر أبنائه في نفق مفخخ.

مقتل ابن شقيقة جادي آيزنكوت في غزة

وأضافت الصحيفة العبرية تحت عنوان «مأساة عائلة آيزنكوت»، فبعد يوم من سقوط اللواء (احتياط) غال آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، في معارك في مدينة جباليا جراء انفجار عبوة ناسفة في بئر مفتوحة.

وأُبلغت عائلة آيزنكوت اليوم بمقتل الرقيب ماور كوهين آيزنكوت (19 عاما) الذي سقط أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن ماور هو مقاتل في الكتيبة 12 من لواء غولاني، وهو ابن شقيق رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

يأتي هذا بعد ساعات من حفل التأبين الذي عُقد لإبن آيزنكوت، وظهر خلاله عضو الكنيست ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو وزوجته وهم يبكون على القتيل.

الفصائل الفلسطينية تؤكد مقتل 5 جنود

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 5 جنود إسرائيليين، حيث قالوا إنهم تمكنوا من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقبة، واستهداف 3 دبابات بقذائف التاندوم في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

يشار إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الأمن لمحاولة التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف شلال الدم الذي يتعرض له الفلسطينيون، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لإيقاف التصويت.