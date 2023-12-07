مقتل ابن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق.. السر في قنبلة الفصائل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل 2 من جنوده خلال الاشتباكات المستمرة في قطاع غزة، مع مسلحي الفصائل الفلسطينية.

تفاصيل مقتل نجل رئيس الأركان الأسبق

ومن بين الجنود الذين قتلوا، غال مئير آيزنكوت، الابن الرقيب (احتياط) لرئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، يبلغ من العمر 25 عامًا وكان ينتمي للكتيبة 699 التابعة للواء 551 ومن مدينة هرتسليا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتلقى آيزنكوت، خبر مقتل ابنه في أثناء قيامه بجولة في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رفقة بيني غانتس، في وقت سابق من اليوم.

كيف قُتل غوال آيزنكوت؟

وقُتل غوال مئير آيزنكوت، إثر انفجار قنبلة في نفق قرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ليتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، ويلقي مصرعه متأثرًا بجراحه.

وعلى جانب آخر، انضم عضا الحزب جانتس، وهو أيضًا قائد سابق للجيش، إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد وقت قصير من هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي والمعروف بـ«طوفان الأقصى».