بـ30 نوعا من الزواحف و472 فصيلة نباتية نادرة.. محمية سانت كاترين قبلة السياحة البيئية

محمية سانت كاترين محمية متكاملة تمتلك مقومات بيئية طبيعية تؤهلها أن تصبح قبلة للسياحة البيئية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أنها تعد بيئة متنوعة بيولوجيا لوجود سلاسل جبلية منها جبل كاترين والمناجاه وموسى.

تفاصيل محمية سانت كاترين

وقال الدكتور وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين أعلنت محمية طبيعية سنة 1988 وتبلغ مساحتها 5000 كيلو متر مربع وتحيط بها مجموعة من الجبال وتزخر بالعديد من الأحياء النباتية، وتضم 30 نوعا من الزواحف النادرة، و472 فصيلة نباتية نادرة منها الطبية ومنها السامة.

أنواع الطيور النادرة بمحمية سانت كاترين

وأضاف «وليد» أن المحمية تعد من أهم الملاجئ الطبيعية للحيوانات النادرة والطيور المهاجرة والمستوطنة ومن أهم الطيور «العصفور، العقاب البومة، الصقور، النسور، الجارحة، واللقلق، والشنار، والقطة، والمتوج، والقمري، وبومة هتلر، والقنبرة، والتمير، والغراب، والعوسق، والنسر الأسود الذي ظهر في سماء مدينة سانت كاترين منذ أيام».

أهم النباتات العطرية والأعشاب بالمحمية

وأشار إلى أن المحمية تشتهر أيضا بمجموعة من النباتات المستوطنة النادرة والعطرية التي تنفرد بها محمية سانت كاترين، منها «الزعتر الجبلي والحبق والروزماري والسموا والعنوم والبثيران والطرفة والسكران وبها الزراعات المثمرة والينابيع».

الحيوانات البرية داخل المحمية

كما أشار إلى الحيوانات البرية مثل الذئب العربي، قط بري، برص مندي، غزال أحمر، الثعل الأفغاني، الثعلب الأحمر، الضبع المخطط، الوعل النوبي، الوبر الصخري، النعار، الدرسة، التايتل البري، الأرنب البري، الجربوع، الفار الشوكي، الضب، وترجع وجود الحيوانات البرية والطيور المهاجرة إلى توافر مياة الأبار والمياه الجوفية داخل المحمية.

طرق إدارة المحميات في حماية الحيوانات والطيور النادرة

ومن جانبه أكد إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين لـ«الوطن» إن المحمية تقوم بدوريات لتأمين الحيوانات والطيور النادرة بالمحمية، كما يسهم أهالي المدينة في حماية الثروة البيئية التي تمتاز بها المدينة، حيث أنهم يمنعون صيد الحيوانات النادرة والطيور أو استهداف الطيور المهاجرة والتعدي عليها، ومن إجراءات المحمية للحفاظ على الحيوانات المراقبة بالكاميرات، التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وذلك لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تم رصد الوعل النوبي الذي يعد من الفصائل النادرة المهددة بالانقراض من الماعز الجبلي والذي يسمى «بملك الجبال».