النسر الأسود يحلق في سماء مدينة سانت كاترين.. نادر ومفيد للبيئة (صور)

قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن محميات جنوب سيناء رصدت طائر النسر الأسود وهو يحلق في سماء المدينة للسنة الخامسة، حيث أنه من الطيور الجارحة ويندر تواجده.

طائر النسر الأسود مفيد للبيئة

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن طائر النسر الأسود لونه أسود لامع، وله ذيل قصير، ويبلغ طوله حوالي 45 سم، ويلعب دورًا كبيرًا في الأنظمة البيئية المختلفة نظرا لطبيعته المفترسة ونظامه الغذائي الذي يتكون من الفرائس الميتة أو المتحللة، لذا له دور في إعادة تدوير الأجسام الميتة أو المتحللة التي قد تسبب الأمراض، حيث أنه يتغذى على الجيفة التي تسهم بشكل كبير في تنظيف البيئة.

خطورة على المواشي الصغيرة

ومن جانبه، قال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن النسر الأسود يشكل تهديدا لافتراسه مواليد المواشي، كما أن الروث الصادر منه قادر علي أن يؤذي أو يقتل الأشجار والنباتات لأنه يتغذى على الجيفة والنفايات، وينتشر في المناطق الواقعة جنوبي شرق الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا، ودول البلقان، لذا يسمى بالنسر الأمريكي، وهو من فصيلة نسور العالم الجديد.

رصد النسر الأسود للسنة الخامسة في جنوب سيناء

وأشار «حطب» إلى رصد النسر الأسود «BLACK VULTURE Cinereous Vulture» في سماء محافظة جنوب سيناء للعام الخامس على التوالي، وذلك مرتين خلال شهري نوفمبر ويناير الماضيين ومعروف بريشه الأسود اللامع، ويبدو جميلًا عندما يطير ويقوم بحركات أكروباتية ممتعة.

جنوب سيناء بيئة أمان للطيور المهاجرة

وأكد مدير محمية سانت كاترين، أن محافظة جنوب سيناء تعد محطة مهمة لاستقبال كل أنواع الطيور المهاجرة، حيث توجد أنواع تفضل البقاء داخل المحميات، نظرًا لتوافر الطعام الخاص بها، إضافة إلى طقسها الدافئ، وهذه المقومات تساعد الطيور على الاستقرار في الأماكن المؤهلة لها خلال موسم الهجرة.

وأكد «حطب»، أن إدارة محميات جنوب سيناء تهتم بمتابعة هذه الطيور، خاصة الطيور المهاجرة التي تحلق في سماء محمية رأس محمد بصفة دورية خلال فترة تواجدها على أرض المحافظة، لكونها جزء على للحفاظ على النظام البيئي بشكل عام.