قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر.. سانت كاترين في المقدمة

كشف بيان الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لطقس اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، عن وجود 5 مدن في قائمة الأكثر برودة وتقل درجة الحرارة بها بشكل كبير باقي المحافظات والمدن تسجل سانت كاترين 5 درجات مئوية وتأتي في مقدمة القائمة.

قائمة المدن الأكثر برودة درجة الحرارة بها أقل من 11 درجة مئوية

وفق التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة الصغرى، في محافظات الجمهورية المختلفة الأربعاء 6 ديسمبر، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم 5 مدن ومحافظة، وفي مقدمتها سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة صغرى 5 درجات وتكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، نخل درجة الحرارة الصغرى بها 8 درجات، فيما تكون درجة الحرارة العظمى بحسب التوقعات 23 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى في سيوة 9 درجات مئوية، والعظمى 23 درجة مئوية، المنيا وأسيوط الصغرى 10 درجات والعظمى 23 و24 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر حرارة يوم الأربعاء

بحسب درجات الحرارة العظمي المتوقعة في محافظات الجمهورية الأربعاء 6 ديسمبر تكون قائمة المدن الأكثر حرارة تضم مدنا ومحافظات ترتفع درجة الحرارة بها وتأتي في مقدمتها أسوان درجة الحرارة العظمي بها 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، الوادي الجديد العظمي 29 والصغرى 10 درجة مئوية، أبو سمبل درجة الحرارة العظمي بها 28 درجة أما الصغرى 14 درجة مئوية شلاتين ودرجة الحرارة العظمي بها 28 درجة والصغرى 14 درجات مئوية ومرسى علم 28 العظمي والصغرى 18 درجة مئوية.