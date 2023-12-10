يتمتع مواليد برج الأسد بصفات فريدة ومميزة، تجعل لهم شخصية منفردة عن غيرهم، فترى فيهم سمات القيادة الفطرية، بجانب شخصيتهم القوية المليئة بالثقة والعزيمة، ولديهم شخصية ساحرة وجاذبة ولافتة، ويتميزون بروح البطولة والشجاعة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الأحد 10-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ورد بمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 10-12-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم أن تتخلص من قلقك وتوترك في الفترة الحالية، وحاول أن تترك الأمور التي تتسبب في حدوث أزمات في عملك، وأن لا تجعل نفسك طرفًا في الدخول في أي مشكلة.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 10-12-2023 على الصعيد العاطفي

أمّا على الصعيد العاطفي، فينصحون بألا تحاول إعطاء شريك حياتك مساحة كي يفتش في حياتك خلال الفترات المقبلة، بل حاول أن تجعله يتفهم أن الأمور بينكما في غاية التعقيد، وحاول السعي للوصول إلى حل للمشكلات التي بينكما.