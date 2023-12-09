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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:13 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز برج الجوزاء بقدرته على النهوض سريعا من كبواته، وإذا تعثر مرة سينهض من التجربة أقوى من ذي قبل، وسيعيد حساباته من جديد، ولا يبالى بالماضي، ويحب العائلة والرحلات والسفر، ومن مشاهير هذا البرج العالميين: مارلين مونرو، والفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9-12-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تخبرك الأفلاك أن فرصة عمل طالما حلمت بها أخيرا ستتحقق، فكن مؤمنا أن أجمل الأشياء تأتي في الوقت المناسب، لتكون على أتم الاستعداد لها.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء بأن الفراق قد يكون فرصة جديدة لبداية حياة أفضل، وتنصحك ألا تجعل الماضي يؤثر على حياتك، واستكمل طريقك وابدأ من جديد مع أشخاص يقدرون حبك لهم.

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بقلم صفية النجار