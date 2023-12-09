برج السرطان سريع الغضب ويتأثر بأبسط الأشياء، لكنه من الأبراج الحنونة، ومن السهل إرضاءه، ويمتلك الفترة المقبلة فرصة لإصلاح علاقاته وخلافاته مع المقربين، ومن مشاهير هذا البرج، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 9-12-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك توقعات علم الفلك يا برج السرطان، بأنه في انتظارك وعدم تسرعك في اتخاذ القرارات فرصة جديدة للحصول على ترقية كبيرة فى عملك، وتعرف على كل جديد وركز في المشروعات وتطوير نفسك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإنك بحاجة للحب، فلا تغلق الأبواب التي ستجعلك سعيدا فى المستقبل، وحاول أن تبدأ حياة عاطفية جديدة، واختار جيدًا ولا تندفع وراء القلب دون تفكير عميق.