نشأت الديهي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: اخرج شارك كفايا صمت

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشاركة في الانتخابات بكثافة يعبر عن مدى فهم الشعب للواقع المصري، والمؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن، مطالبًا المواطنين بالذهاب إلى اللجان الانتخابية مبكرًا.

نشأت الديهي يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

ووجّه «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، حديثه للجيل الجديد قائلا: «اخرج شارك، كفاك صمتًا، القضية الفلسطينية أيقظت الكثير من المواطنين، وساهم في نشر التوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، اخرجوا يا شباب مصر غدًا إلى الانتخابات»، مشددًا على ضرورة استغلال الزخم الموجود لدى التيار العام، في صناديق الانتخابات الرئاسية.