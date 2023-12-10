«الإفتاء» تكشف عبادات مستحبة في الليل.. احرص عليها قبل الفجر

الثلث الأخير من الليل هو وقت مبارك وفرصة عظيمة من الله عز وجل لعباده، ويفضل أن يغتنمها العباد، فالله سبحانه وتعالى يتجلى في هذا الوقت من اليوم إلى السماء الدنيا ليُجيب حاجات العباد، لذلك يجب أن يستغل المؤمن هذا الوقت المبارك، ويدعو الله بما يشاء ويأمل أن يستجيب له.

عبادات في الليل

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هناك العديد من العبادات المستحبة في هذا التوقيت من الليل، أبرزها الصلاة، حيث تعد أفضل عبادة في كل وقت، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، حيث تضاعف الحسنات وتغفر الذنوب، كما يستحب الصلاة على النبي في هذا التوقيت والإكثار من الذكر.

أفادت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء وقراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل من الأعمال المستحبة، لما لها من فضل كبير وأثر عظيم على العبد.

وأوضحت الدار أن الدعاء عبادة تُقرّب العبد من ربه، وتحقق له ما يريد، كما أنه من أعظم العبادات، كما أن قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل عبادة مباركة تمنح العبد الهداية والرحمة، كما أن لها ثواب كبير في هذا التوقيت عن غيره من التوقيتات، حيث يكون القلب أكثر صفاء.

التسبيح والتكبير

وأفادت دار الإفتاء المصرية أن الثلث الأخير من الليل هو وقت مبارك، تنزل فيه الرحمات، وتفتح فيه أبواب السماء، ويغفر الله تعالى فيه الذنوب، ويستجيب فيه الدعاء.

كما أن من العبادات المستحبة في الثلث الأخير من الليل هي التسبيح والتكبير والاستغفار، فهي عبادات عظيمة تُطهر القلوب وتُزكي النفوس، وتكون أفضل في هذا التوقيت، حيث تكون العبادة أكثر خشوعًا وطمأنينة.

وأكدت الإفتاء على أهمية اغتنام هذا الوقت المبارك في العبادة والطاعة، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها ويُجيب دعائه.