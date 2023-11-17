عالم أزهري: الله يتجلى في الثلث الأخير من الليل على أهل الأرض ويقبل الدعاء

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إنَّ الله سبحانه وتعالى ربط الاستغفار بالأسحار، لافتاً إلى أن الأسحار هو الوقت الأخير من الليل، وهذا التوقيت يكون الناس فيه نيام.

«عزازي»: فى الثلث الأخير من الليل يتنزل الله للسماء الدنيا

وأضاف «عزازي»، خلال احدى حلقات برنامج «مع الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس»: «في الثلث الأخير من الليل، وهو قبل الفجر بساعة ونصف، وهذا الوقت هذا يتجلى فيه وينزل إلي السماء الدنيا، وفى هذا التوقيت تقرب الله إليك فتقرب إليه بالطاعة والاستغفار والدعاء».

الدعاء وقضاء الحوائج

وتابع العالم الأزهري: «علينا أن نحضر مع الله، فالله يقرب من السماء الدنيا ويقول هل من عنده حاجه أقضها له، فعلى العبد أن يقول: أنا يا رب اقض لى حاجتى، رب العزة يقول هل من مستغفر أغفر له، فيجب على العبد أن يقول أنا استغفرك يا رب».