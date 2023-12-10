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حلمي النمنم لـ«الشاهد»: عملنا مع اليونسكو لتسجيل المواقع المصرية في التراث العالمي

كتب:

حسن سمير
12:13 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه أثناء توليه منصب وزير الثقافة، كانت عينه على الجامعات المصرية، بالتعاون مع رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

مؤتمر النخيل في العالم العربي

وأضاف «النمنم» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كانت هتعمل مؤتمر عن النخيل في العالم العربي، فوجئت إن العراق متقدمة على مصر في هذا المجال، والورق المُقدم من مصر أننا لدينا نحو 800 ألف نخلة».

واستكمل: «قابلت وزير الزارعة في مجلس الوزراء سألته مصر فيها كم نخلة قال لي إحنا الأعلى عربيًا في عدد النخيل، قولت له أريد ملفًا معتمدًا لتقديمه وبالفعل قدمته الدكتورة نهلة إمام، وعملنا على تجديد العمل مع اليونسكو لكي تسجل مصر مواقعها في التراث العالمي، وحققنا نجاحًا».

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