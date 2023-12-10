حلمي النمنم لـ«الشاهد»: مواجهة التيارات الظلامية أول ملف عملت عليه بوزارة الثقافة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنّ أول ملف قرر أن يعمل عليه بعد توليه الوزارة، هو الرعاية الثقافية لبعض المحافظات والمناطق التي تشعبت فيها التيارات الظلامية.

وأضاف «النمنم» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «قررت أنه ينبغي أن نذهب إلى هذه المناطق، وليس مؤسسات الوزارة فقط بل الوزير بنفسه» مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن تعمل الوزارة بشكل مكثف في تلك المناطق.

علاقة مصر بالعالم

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن الملف الثاني كان علاقة مصر بالعالم من حولها، مردفًا: «في أول معرض للكتاب، وجهت الدعوة لوزير الثقافة السوداني للحضور والمشاركة في الفعاليات».

وأكد أن الثقافة المصرية ينبغي أن تنتشر في كل مكان، لذلك أعطينا الأكاديمية المصرية في روما اهتمامًا كبيرًا جدًا؛ لأنها تمثل صوت مصر الثقافي في أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الصين والهند وروسيا.