حلمي النمنم لـ«الشاهد»: قضية التكفير نوع من الدعوة للقتل وتحتاج إلى إعادة نظر

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن قضايا التكفير تحتاج لإعادة الحسبة فيها، لأن قضية التكفير تعتبر عمليًا نوعًا من الدعوة للقتل.

عملنا قوانين دور العبادة الموحدة

وأضاف، «النمنم»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كما عملنا قوانين دور العبادة الموحدة، فنحتاج لقوانين وتشريعات تتقدم بها الحكومة للبرلمان، متمنيًا أن يتم إنجازها، متابعًا أن الدولة ينبغي أن تحسم التشريعات، مؤكدًا أن الدولة حسمت الشأن الديني وأنه من اختصاص الأزهر ودار الإفتاء، والأوقاف، وهذا الشأن لا يجوز خصخصته لأننا لا نسمح بوزارة داخلية خاصة، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات أغنى من وزارة الأوقاف ولديها أموالًا أكثر من الأزهر الشريف، ولذا يجب أن يتم النظر إليها.

لا يوجد قضاء خاص وعام

وأكد أنه لا يوجد قضاء خاص وعام، ويوجد نائب عام واحد فقط، والملف الديني ينبغي أن يكون لدى الأزهر ودار الإفتاء ثم وزارة الأوقاف فقط.