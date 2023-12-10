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ما علاقة المشروبات الغازية بتآكل الأسنان؟.. طبيب يوضح

كتب:

شيماء مختار
05:30 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
تآكل الأسنان

تآكل الأسنان

العديد من الناس، يفضلون تناول المشروبات الغازية، في معظم أوقات يومهم، دون أن يدركوا مخاطرها على الجسد، وخاصة على الأسنان، فقد تسبب ما يُسمى بـ«التآكل الحمضي للأسنان»، لذلك يجب تقليل الإفراط من تناول المشروبات الغازية.

تآكل طبقة مينا الأسنان

الإسراف في تناول المشروبات الغازية، لا يؤثر على صحة الجسد فقط، بل أيضًا لها أضرار كثيرة على الأسنان، إذ تؤثر عليها على المدى البعيد، لما تسببه من تآكل وذوبان في طبقة المينا، هكذا أوضح الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب الأسنان.

«المواد التي تتكون منها المشروبات الغازية تسبب تسوس والتهابات وحساسية في اللثة، خاصة إذا كانت شديدة البرودة» وفق ما قاله طبيب الأسنان، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن الإفراط من تناولها تسبب التآكل في طبقة المينا، مما يؤدي إلى سقوطها.

أضرار المشروبات الغازية على الأسنان

وتزداد أضرار المشروبات الغازية وخاصة الحمضية منها، إذا كانت تحتوي على مواد حافظة، مما تؤدي إلى تسوس الأسنان، فضلًا عن تجاهل غسلها بالمعجون بعد تناول هذه المشروبات، وذلك لأن الطبقات الداخلية للأسنان تكون معرضة للبكتيريا.

وأضاف «فتحي»، أن المواد التي تتكون منها المشروبات الغازية، قد تؤثر على تذوق اللسان، «كتر تناول المشروبات الغازية بيخلي اللسان ميفرقش نوع الحاجة اللي بيشربها أو ياكلها كل حاجة تبقى واحدة بالنسبة ليه».

الحفاظ على صحة الأسنان

وتُعد الوسيلة الوقائية الوحيدة، للحفاظ على الأسنان من التآكل الحمضي، هي عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية، خاصة للأشخاص التي تتناولها بشكل يومي أو أكثر من مرة في اليوم، ويُفضل استخدام المضمضة بعد تناول المشروبات بفترة زمنية قصيرة.

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بقلم شيماء مختار