سبب زيادة ألم الأسنان في فصل الشتاء.. اذهب للطبيب فورا في هذه الحالة

ألم الأسنان مشكلة يعاني منها الكثيرون، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجة الحرارة، ربما تكون لأسباب عدة منها الإصابة بحساسية الأسنان.

ألم الأسنان في فصل الشتاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عمرو محسن فتحي طبيب الأسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن زيادة ألم الأسنان في فصل الشتاء يكون بسبب درجات الحرارة المنخفضة والبرودة، التي تزيد من حساسية الأسنان، فمع قلة درجة الحرارة قد يضغط الفرد على أسنانه ما يسبب له الإصابة بالحساسية.

عند الشعور بألم الأسنان يجب على الأشخاص عدم تجاهل الأمر، والتوجه إلى الطبيب المعالج حتى لا تتطور معهم الآلام وتسبب لهم العديد من الأمراض مثل حدوث «خراج» الذي من الممكن أن يؤدي إلى تآكل في عظام الإنسان وفي أسنانه، ومن الممكن أيضا أن يؤثر على عظام الفك، وإلى جانب البكتيريا التي تملأ الفم: «الخراج بياكل في عضم الإنسان وفي أسنانه وممكن يتطور ويأثر على عظام الفك، إنه يفككها خالص ويأثر على باقي الأسنان».

حساسية الأسنان

ولمنع الحساسية التي تأتي بسبب الطقس البارد وتكون سببا في زيادة الأسنان، يجب على الأشخاص تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح، وذلك من خلال استخدام فرشاة أسنان ناعمة والخيط المنتظم، إذ يساعد في الحفاظ على صحة اللثة.

تجنب زيادة ألم الأسنان

يجب أيضا لتجنب زيادة ألم الأسنان في فصل الشتاء، اتباع النصائح التالية والتي منها ضرورة التنفس عن طريق الأنف وليس الفم، وأيضا استخدام معجون لحساسية الأسنان، خاصة الغنية بالفلورايد وكذلك يفضل تناول المشروبات الدافئة.