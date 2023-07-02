ماذا يحدث للجسم حال تناول المشروبات الغازية يوميا؟.. «الصحة» تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة يعمل على زيادة الوزن ورفع السكر في الدم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروبات الغازية يوميا؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن تناول المشروبات الغازية يوميا يؤدي الى ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات عنصر الكافيين في الجسم، والإصابة بالأرق.

استبدال المشروبات الغازية بالعصائر

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية المجتمعية تجاه السلوكيات الخاطئة والبعد عنها وتجنبها لما لها من آثار جسيمة على صحة المواطنين.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالعصائر الطبيعية والفاكهة، وعلى سبيل المثال يمكن الاعتماد على عصير الليمون والنعناع، لافتة الى ان المشروبات الغازية تؤثر على صحة العظام حيث تعمل على اكتساب الجسم وزن زائد.

ونفت وزارة الصحة والسكان الأحاديث المنتشرة بشأن أن المشروبات الغازية تعوض عن شرب المياه، موجهة رسالة إلى الأشخاص الذين أدمنوا المشروبات الغازية بمحاولة التقليل منها على مراحل، وبعد الإيقاف تماما سيتم ملاحظة الفرق على صحة الجسم والبشرة.