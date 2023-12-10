عاجل.. بايدن يطلب إنهاء حرب غزة قبل أعياد الميلاد

قال القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، نعمان أبوعيسى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف الحرب على قطاع غزة قبل أعياد الميلاد، أي قبل بداية العام الجديد.

وأوضح «أبوعيسى» أن واشنطن تطالب الحكومة الإسرائيلية بالفعل بإنهاء العدوان على غزة، وأرادت الإدارة الأمريكية ذلك قبل أعياد الميلاد، لا سيما أيضا أن الانتخابات الأولى للأحزاب بشأن مرشحي الرئاسة في أمريكا تبدأ منتصف يناير، وتريد الإدارة نهاية العملية العسكرية قبل الانتخابات.

ولفت القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي أن إسرائيل في المقابل تصرح بأن العملية العسكرية على قطاع غزة ستستمر عدة أشهر، وأضاف قائلاً إن ما يعلن عنه شيء، والواقع شيء آخر، مشيرا إلى أن إدارة بايدن وافقت على تزويد إسرائيل بالأسلحة.

حديث عن خلافات بين بايدن ونتنانياهو

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هناك خلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، إذ أن كثيرا من المحيطين يرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بات عبءا على الرئيس جو بايدن الذي يقترب من خوض سباق الرئاسة الأمريكية للفوز بولاية ثانية.

وتحدثت كذلك عن طلب من الإدارة الأمريكية إلى «نتانياهو» لإنهاء الحرب على غزة، إلا أن مستشار بالبيت الأبيض خرج لاحقا ونفى بشكل قاطع أن تكون واشنطن قد طلبت شيئا من هذا القبيل من تل أبيب.

وفي السابع من أكتوبر بدأ الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أعنف عملياته العسكرية ضد قطاع غزة ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إثر عملية عسكرية نفذتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وسط انتقادات دولية واسعة للجرائم التي يقوم بها الاحتلال، لكن تلك الإدانات فشلت في أن تضع نهاية للعدوان الحالي الذي تسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.