الحوثيون: استهدفنا اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب 

صرَّح الحوثيون، باستهدافهم صباح اليوم، سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استهداف السفينتين بسبب تجاهل رسائل الحوثيين التحذيرية

وتابعت القناة في نبئها العاجل: «الحوثيون أكدوا أنَّ استهداف السفينتين جاء بعد رفضهما، أي السفينتين، الرسائل التحذيرية».

إطلاق صاروخ وطائرة مسيرة على السفينتين

وأكد الحوثيون استهدافهم السفينتين الإسرائيليتين بصاروخ وطائرة مسيرة.