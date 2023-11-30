الحوثيون: مستعدون لاستئناف عملياتنا العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال التعدي على غزة
كتب:
منتصر سليمان
09:33 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
احدى السفن
أكد الحوثيون استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف الحوثيون، «لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها في البر أو البحر».
وتابع: «مستمرون في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار».