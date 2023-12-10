عاجل.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو) كتب: محمد أبو عمرة ونرمين عفيفي 08:56 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في اللحظات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: النيابة الإدارية تعلن لأول مرة استخدام بطاقات تصويت «برايل» لذوي الإعاقة البصرية تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة «أوكسفام»: تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة فرصة أخيرة لحماية المدنيين «الإصلاح والنهضة»: تصويت المصريين في الخارج كان مبشرا للغاية الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران بقلم محمد أبو عمرة ونرمين عفيفي