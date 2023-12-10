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انتخابات المصريين بالداخل

عاجل.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

كتب:

محمد أبو عمرة ونرمين عفيفي
08:56 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في اللحظات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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بقلم محمد أبو عمرة ونرمين عفيفي