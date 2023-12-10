صور أول قطار كهربائي إقليمي.. وسيلة نقل صديقة للبيئة (صور)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، صور أول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أنَّ القطار يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويأتي في إطار حرص وزارة النقل على التوسع في هذه المنظومة الخضراء.

نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع

يُسهم المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، ويتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب، كما أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع للركاب والبضائع يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

مزايا المشروع

وفي سياق متصل، أكّدت الدكتورة آية الجارحي، مساعد عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أنَّ المشروع سيحقق العديد من المزايا لجمهور الركاب، خاصة أنَّه يدخل مصر لأول مرة.

وأضافت مساعد عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات لـ«الوطن»، أنَّ المشروع سيخلق العديد من المناطق التنموية التي تتكامل مع المناطق اللوجستية التي تنفذها حالياً وزارة النقل، فضلاً عن كونه يجذب مزيداً من السياحة.