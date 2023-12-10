الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة.. سقوط شهداء في غزة واقتحامات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في يوم جديد من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو؛ ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وفجر اليوم، استشهد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال، وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط المستشفى الأوربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

طوباس في مرمى اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وأطلق جنود الاحتلال، عقب محاصرة منزل أحد الفلسطينيين، قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، فيما أصيب فتى وشاب «24 عاما» برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالا.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اقتحام مخيم عسكر الجديد، شابا فلسطينيا يدعى أسعد نصر الله من منزله. وفي وقت مبكر من اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عصيرة الشمالية بنابلس، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجنود.

واسفرت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة شابا يدعى أحمد جبريل، يبلع من العمر «21 عاما».