هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب أيسلندا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا، على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت أيسلندا على مسافة نحو 1074 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من العاصمة ريكيافيك.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة ذاتها على مسافة 744 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من نانورتاليك جنوب جرينلاند بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.

وفي 28 نوفمبر الماضي، ضربت هزة أرضية، أيسلندا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 32 كيلومترا شمال شرق مدينة هفولسفولور، وقال مركز رصد الزلازل، إن عمق الهزة بلغ 2 كيلومتر.