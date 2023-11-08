زلزال عنيف يضرب النرويج.. «أيقظ السكان من النوم»

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.6 على مقياس ريختر ضرب شمال النرويج.

وذكر مركز رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من فوق سطح الأرض، ووقع مركزه على بعد 397 كيلومترا شمال شرق تروندهايم النرويج، و17 جنوب شرق أورنس أورنس، النرويج.

الهزة الأرضية كانت عنيفة

وقال أحد المواطنين في النرويج لموقع مركز رصد الزلازل إن الهزة الأرضية كانت عنيفة لدرجة أنها «أيقظته من النوم».

وذكر آخر أن الزلزال كان مخيفا جدا، وكنت نائمًا تقريبًا، ولكن هذا أيقظني أنا وأمي، استمر حوالي عشر ثوان ربما، وأكبر زلزال شعرت به في حياتي التي استمرت 26 عامًا، لدي مجموعة من الألبومات والكتب على رف فوق سريري، لذلك خرجت بسرعة، خوفًا من سقوطها، لكن لحسن الحظ لم يسقط شيء، إذا استمرت بضع ثوان أطول، فأنا متأكد من أن رفي سيكون فارغًا.