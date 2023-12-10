مسن من أمام إحدى لجان الاقتراع بأسيوط: «لازم كلنا نشارك في انتخابات الرئاسة»

قال محمد صديق حسين محمد، مسن بالمعاش من منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط، إنه جاء إلى اللجنة الانتخابية قبل انطلاق التصويت لتوصيل رسالة للجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وأضاف «صديق»، في تصريحات لـ«الوطن» خلال حضوره للتصويت في اللجنة رقم 17 بمقر مدرسة الفاروق عمر بحي شرق أسيوط، أن الانتخابات حق دستوري وقانوني للجميع، ولابد على كل مصري أن يشارك ويختار من يريد بكل حرية، مشددًا: «ربنا يولي من يصلح للعباد ولخدمة مصرنا الحبيبة».

رسالة للعالم

وناشد صديق المواطنين والشباب بالنزول إلى اللجان للتعبير واختيار من يمثلهم وإظهار مصر الحلوة الحضرية، ويبعث رسالة إلى العالم بأن مصر مستقرة وبلد الأمن والأمان.