رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

في 7 خطوات.. كيف تنتخب رئيس مصر القادم؟

كتب:

وائل فايز
11:53 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
تجهيز اللجان لإنتخابات الرئاسة

تجهيز اللجان لإنتخابات الرئاسة

دعت محافظة القاهرة، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا ولمدة 3أيام، مؤكدة أن خطوات عملية الانتخاب والاقتراع لانتخابات الرئاسة 2024 تتضمن التالي:

 خطوات الانتخاب

-اعرف لجنتك الانتخابية واذهب إليها.

- قم بتسليم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الفرعية.

- تسلم بطاقة الاقتراع وتوجه بها خلف الساتر.

- قم باختيار مرشح واحد فقط وعلم أمامه بالقلم.

- ممنوع استخدام القلم الرصاص.

- اطوى البطاقة وضعها في صندوق الاقتراع.

- قم بغمس إصبعك في الحبر الفوسفوري وتسلم بطاقتك.

 المشاركة في الانتخابات 

وناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بإيجابىة في مسيرة الوطن، مشيرا إلى استعداد اللجان بالقاهرة لاستقبال الانتخابات ومراجعة أعمال الصيانة وتوفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية واستخدام كل الوسائل التي تساعد المواطنين إلى الذهاب إلى اللجان وابداء رايهم  في سهولة ويسر  أيام الانتخابات.

 

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

محافظة القاهرة تنشر معلومات عن عادل إمام بعد إطلاق اسمه على أحد الكباري

بينها القاهرة.. تحذير مهم لسكان 13 محافظة من ظاهرة جوية الساعات المقبلة

محافظة القاهرة تطلق ملتقى توظيف بالأسمرات لتوفير فرص عمل للشباب

محافظة القاهرة: 27 نقابة مهنية أعلى نسبة أعضاء بنقابة النقل البري
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.