في 7 خطوات.. كيف تنتخب رئيس مصر القادم؟

دعت محافظة القاهرة، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا ولمدة 3أيام، مؤكدة أن خطوات عملية الانتخاب والاقتراع لانتخابات الرئاسة 2024 تتضمن التالي:

خطوات الانتخاب

-اعرف لجنتك الانتخابية واذهب إليها.

- قم بتسليم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الفرعية.

- تسلم بطاقة الاقتراع وتوجه بها خلف الساتر.

- قم باختيار مرشح واحد فقط وعلم أمامه بالقلم.

- ممنوع استخدام القلم الرصاص.

- اطوى البطاقة وضعها في صندوق الاقتراع.

- قم بغمس إصبعك في الحبر الفوسفوري وتسلم بطاقتك.

المشاركة في الانتخابات

وناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بإيجابىة في مسيرة الوطن، مشيرا إلى استعداد اللجان بالقاهرة لاستقبال الانتخابات ومراجعة أعمال الصيانة وتوفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية واستخدام كل الوسائل التي تساعد المواطنين إلى الذهاب إلى اللجان وابداء رايهم في سهولة ويسر أيام الانتخابات.