توافد المواطنين بالسيدة زينب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

تشهد مدرسة الخديوي إسماعيل بالمنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية إقبالا كبيرا من أبناء الوطن، للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس الجمهورية للفترة من 2024 ـ 2030.

توفير أشخاص لمساعدة كبار السن

وتشهد العملية الانتخابية تنظيما كبيرا إلى جانب توفير عدد من الأشخاص لمساعدة كبار السن من المواطنين المشاركين في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».