رئيس البورصة عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: «المشاركة واجب وطني»

وصل أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إلى لجنة مدرسة عبدالعزيز السيد بمدينة نصر للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال المسيرة التي بدأتها مصر.

موعد الانتخابات الرئاسية

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتنتهي الثلاثاء 11 ديسمبر من نفس الشهر، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والمشرفة على انتخابات الرئاسة 2024، قائمة نهائية للمرشحين بسباق انتخابات الرئاسة وبرموزهم الانتخابية، حيث جرى تخصيص رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.