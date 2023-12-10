وزير الإسكان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة وعي حضاري

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.

وزير الإسكان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ودعا المصريين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكد أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، وتعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب.

وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطني تجاه مصرنا، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية، من أجل المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.