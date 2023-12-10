النائب العام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

أدلى المستشار محمد شوقي النائب العام، منذ قليل، بصوته الانتخابي في مقر لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في اليوم الأول من انتخابات الرئاسية 2024.

الاستعلام عن لجان الوافدين

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة التي يتعين على الوافد الذهاب إليها.