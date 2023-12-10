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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة عامة بالعريش: المقار فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها ولا مشكلات

كتب:

هاجر عمر
12:10 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار حسين عمارة قسم تاني العريش

المستشار حسين عمارة قسم تاني العريش

أعلن المستشار حسين عمارة، رئيس اللجنة العامة في العريش بقسم ثانٍ العريش، البدء في التصويت باللجان الفرعية، وعددها 8 لجان، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي معوقات أمام رؤساء اللجان أو المواطنين.

وأضاف «عمارة»، في حديثه خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، أنّه سيتم متابعة اللجان داخل العريش على مدار الساعة خلال الانتخابات.

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