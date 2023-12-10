رئيس لجنة عامة بالعريش: المقار فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها ولا مشكلات

أعلن المستشار حسين عمارة، رئيس اللجنة العامة في العريش بقسم ثانٍ العريش، البدء في التصويت باللجان الفرعية، وعددها 8 لجان، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي معوقات أمام رؤساء اللجان أو المواطنين.

وأضاف «عمارة»، في حديثه خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، أنّه سيتم متابعة اللجان داخل العريش على مدار الساعة خلال الانتخابات.