نجلاء فتحي تدلي بصوتها في الانتخابات.. وتطالب المصريين بالمشاركة: ادعموا بلدكم

أدلت الفنانة القديرة نجلاء فتحي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الفنانة نجلاء فتحي، في حديثها من أمام اللجنة: «لازم طبعا أنزل واشارك وأقول كلمتي، لأن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن مصري، النهارده يوم مهم لكل المصريين ولازم الكل ينزل ويشارك».

وطالبت الفنانة نجلاء فتحي، المصريين، بالنزول والمشاركة قائلة: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم في الوقت ده».