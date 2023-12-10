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انتخابات المصريين بالداخل

نجلاء فتحي تدلي بصوتها في الانتخابات.. وتطالب المصريين بالمشاركة: ادعموا بلدكم

كتب:

محمد أيمن سالم
10:40 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
نجلاء فتحي

نجلاء فتحي

أدلت الفنانة القديرة نجلاء فتحي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الفنانة نجلاء فتحي، في حديثها من أمام اللجنة: «لازم طبعا أنزل واشارك وأقول كلمتي، لأن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن مصري، النهارده يوم مهم لكل المصريين ولازم الكل ينزل ويشارك».

وطالبت الفنانة نجلاء فتحي، المصريين، بالنزول والمشاركة قائلة: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم في الوقت ده».

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