عيادات طبية وقوافل «100 مليون صحة» أمام لجان الانتخابات بالقليوبية

دفعت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية اليوم بعيادات متنقلة، أمام معظم لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة.

كما حرصت وزارة الصحة على تواجد العديد من القوافل التابعة لحملة 100 مليون صحة أمام اللجان الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء، وبدأت لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.