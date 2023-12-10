وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر اللجنة الإنتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وزير الطيران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وصرح وزير الطيران المدني عقب الإدلاء بصوته، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث إنّ صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستوري.

وأكد أنّ وزارة الطيران المدني خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم 3، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وجرى تزويدهم بالاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

وجرى توفير أتوبيسات داخلية لنقل العاملين إلى مقر اللجان للمشاركة والإدلاء بصوتهم من منطلق حرص الوزارة على دعم أوجه المسؤولية الوطنية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني، وتخصيص لجنة انتخابية أخرى بمطار شرم الشيخ الدولي للتيسير على العاملين والركاب والمسافرين عبر المطار للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.