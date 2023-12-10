رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:35 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير الطيران

وزير الطيران

أدلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر اللجنة الإنتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وزير الطيران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وصرح وزير الطيران المدني عقب الإدلاء بصوته، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث إنّ صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستوري.

وأكد أنّ وزارة الطيران المدني خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم 3، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وجرى تزويدهم بالاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

وجرى توفير أتوبيسات داخلية لنقل العاملين إلى مقر اللجان للمشاركة والإدلاء بصوتهم من منطلق حرص الوزارة على دعم أوجه المسؤولية الوطنية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني، وتخصيص لجنة انتخابية أخرى بمطار شرم الشيخ الدولي للتيسير على العاملين والركاب والمسافرين عبر المطار للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

اقرأ المزيد:

وزير السياحة: دراسة مقترح بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

وزير الطيران المدني بـ«COP28»: قضايا التغيرات المناخية في مقدمة أولوياتنا

وزير الطيران المدني الأسبق: المهندس إبراهيم محلب اختبرني قبل أن أتولى مهامي

شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق ضيف محمد الباز في برنامج «الشاهد» الليلة
بقلم عبده أبوغنيمة