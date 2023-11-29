وزير الطيران المدني الأسبق: المهندس إبراهيم محلب اختبرني قبل أن أتولى مهامي

كشف شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، كواليس توليه مهام وزارة الطيران المدني، مضيفًا أنّ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها قد اختبره، وعرض عليه الخطوط الرئيسية لعمله حال توليه المنصب.

وأضاف وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تصوره للوزارة في فترته هو النظر للأمام، والقدرة على اتخاذ القرارات.

وأوضح أنّه جرى ترشيحه مرتين لتولي وزارة الطيران المدني، وفيما يخص خطته في فترة توليه مهامه، فتمثلت فيالنهوض بمنظومة الطيران المدني.

وكشف عن اللقاء الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال له إنّه ليس لدينا توجهات سياسية، وعلى المهنيين في مصر للطيران العمل وفقًا لخطة الشركة.