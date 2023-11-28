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شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق ضيف محمد الباز في برنامج «الشاهد» الليلة

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق

شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، في برنامج «الشاهد»، اليوم الثلاثاء، ليروي شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت.

ويكشف وزير الطيران المدني الأسبق خلال اللقاء، كيف تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع حادث سقوط الطائرة الروسية؟ وتدخلاته في أوقات الضرورة، وكيف تابع الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتحدث وزير الطيران المدني الأسبق، عن مشروع تأمين المطارات المصرية وتكلفتها، وكيف تمّ تنفيذها بحرفية عالية على غرار المطارات الدولية، كما يتحدث عن اختطاف إحدى الطائرات والذهاب بها إلى قبرص في أول يوم عمل له في وزارة الطيران المدني، وكيف تمّ التعامل مع هذا الحادث.

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