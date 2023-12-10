المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة بدر بشارع إيران بمنطقة الدقي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، المرشحين السيد عبد الفتاح السيسي، الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.

وكان المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024 رسميًا، في خطاب سياسي ألقاه من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد موافقة وتوافق جميع هيئات وسكرتارية الوفد على اختيار رئيس الحزب مرشحا عن الحزب لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.