وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشروق

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بالشروق.

أشاد الوزير بحرص المواطنين، خاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

ووفقًا للتقارير التي ترد من غرفة العمليات بجميع مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، فإن الإقبال على التصويت كان كبيرًا، حيث شهدت لجان الانتخابات توافد المواطنين بشكل ملحوظ للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

شدد وزير الشباب والرياضة، على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة الشباب على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في مجالات الشباب والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.