رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

محمد متولي
11:17 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير التعاون الدولي

وزير التعاون الدولي

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن العملية الانتخابية الحالية إحدى أهم الانتخابات التي تمر على مصر في تاريخها الحديث، مطالبة المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم حيث أن ما لاحظته هو اهتمام من المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن المنطقة العربية والعالم أجمع يشهد الكثير من التطورات العالمية والسياسية، ما يؤكد ضرورة تلاحم المواطنين وتشاركهم في العملية الانتخابية.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

اقرأ المزيد:

وزير السياحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا

وزير التعليم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل أول «النواب» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

برلماني: الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس وعي المواطن المصري

وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم محمد متولي