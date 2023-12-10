وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن العملية الانتخابية الحالية إحدى أهم الانتخابات التي تمر على مصر في تاريخها الحديث، مطالبة المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم حيث أن ما لاحظته هو اهتمام من المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن المنطقة العربية والعالم أجمع يشهد الكثير من التطورات العالمية والسياسية، ما يؤكد ضرورة تلاحم المواطنين وتشاركهم في العملية الانتخابية.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.