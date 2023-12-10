رئيس جامعة أسيوط خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات: واجب وطني لمصلحة الوطن

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم 14 بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط.

مناشدة العاملين بالمشاركة السياسية

وناشد «المنشاوي» أعضاء المجتمع الجامعي للإدلاء بصوتهم، وذلك بالتناوب خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وتقسيم العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي بالإدارة العامة، ومواقع الجامعة المختلفة إلى ثلاث دفعات على مدار 3 أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، بما لا يؤثر على سير العمل بالجامعة، وسير العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات، وذلك لمساعدة العاملين بالجامعة على قيامهم بواجبهم الوطني بالمشاركة في عملية الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية واجب وطني

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً وقومياً لا بد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، على نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور أحمد المنشاوي إلى مقر اللجنة الانتخابية للطلاب الوافدين (المغتربين من خارج محافظة أسيوط) بنادي جامعة أسيوط بميدان مسجد عمر مكرم؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.