ذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي في القليوبية: واجبنا رغم الظروف

حرص عدد كبير من ذوي الهمم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بمحافظة القليوبية، تأكيدا منهم على المشاركة بفاعلية في هذا الإستحقاق الدستوري، وأيضا التأكيد على دورهم الكبير والإيجابي نحو وطنهم، حيث تم توفير مقاعد متحركة لهم بمداخل اللجان.

وشهد محيط عدد من اللجان بالقليوبية تواجد عدد من الأطفال من أبناء المحافظة بصحبة أسرهم أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم، وحرص عدد من الشباب علي رسم علم مصر علي وجوه الاطفال امام اللجان في إطار ترسيخ قيم الانتماء بينهم فيما وزع عددا من الأهالي الالعاب لتشجيع الأطفال علي حب الوطن

مسيرة حاشدة في شبرا الخيمة

في السياق ذاته، شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسيرة حاشدة من الناخبين بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال سيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن اليوم عرس ديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، داعيا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك المرحلة.

الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة القليوبية حوالي 3 ملايين و 512 ألف و 682 مواطناً يصوتون في 484 لجنة فرعية منها عدد 9 لجان للمغتربين، تشرف عليها 16 لجنة عامة و 365 مركزاً انتخابيا.