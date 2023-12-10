«صحة سوهاج»: زيادة الأطقم الطبية ورفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، بزيادة أعداد التمريض بالاستقبال والطوارئ بمختلف مستشفيات محافظة سوهاج خلال أيام الانتخابات.

وتفقد عدة مستشفيات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية للاطمئنان على انضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية، قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، كما تفقد سير العمل ومدى الانضباط والالتزام والخدمات المقدمة للمواطنين.

استعدادات المستشفيات بسوهاج

قال وكيل صحة سوهاج في بيان، إنه جرى متابعة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، حيث جرى تفقد مستشفى أخميم المركزي للاطمئنان على الخدمة داخلها وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات، وتفقد مستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، وأشاد بتواجد والتزام الأطقم الطبية والفنية بها وتقديم الخدمة للمرضى.

الحث على المشاركة السياسية

وحث وكيل وزارة صحة سوهاج العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالمشاركة بالاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين.