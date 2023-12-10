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انتخابات المصريين بالداخل

زحام في لجنة الشهيد أحمد أبو العينين بالتجمع الأول

كتب:

عمرو صالح
12:03 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
زحام في لجنة الشهيد أحمد أبو العينين بالتجمع الأول

شهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، إقبالا كثيفا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، وهم عبدالفتاح السيسي وحازم عمر وعبدالسند يمامة وفريد زهران.

وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بدأت صباح اليوم الأحد ومن المنتظر أن تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

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