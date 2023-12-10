حكيم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: إقبال الناخبين دليل وعي الشعب (صور)

أدلى الفنان حكيم بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في أول أيام بدء التصويت للمصريين بالداخل، وسط فرحة عارمة من جانبه، إذ حرص على رفع يده بعد التصويت، ليظهر الحبر الفسفوري المميز للانتخابات.

وقال حكيم بعد الإدلاء بصوته، «ده عرس انتخابي ولازم نشارك ولازم نكون موجودين، ونرد جميل بلدنا، الإقبال والناس اللي صاحيين من بدري عشان يجوا يأدوا الواجب الانتخابي بتاعهم والواجب الوطني بتاعتهم كلهم يشكروا، وأنا شايف إن في وعي كبير».

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس فيها 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.