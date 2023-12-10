نائب «المجتمعات العمرانية» لقطاع المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات: شرف كبير

أدلى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بصوته الإنتخابي في مقر اللجنة الفرعية رقم 18 ومقرها جهاز مدينة العاصمة.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنّ مصر تستحق منا الكثير، وعلينا جميعا أن نشارك بفعالية وإيجابية، وندعم الناخبين في جميع محافظات الجمهورية بكل المدن الجديدة.

وأضاف خلال تفقده لجان العاصمة الإدارية الجديدة، «نسعى لتذليل أي عقبات، وقيادات الوزارة منتشرين في جميع المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية»، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية شرف كبير لنا جميعا.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة جديدة إلى المواطنين للتسهيل عليهم في معرفة لجانهم الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على الرقم 5151، وفور الانتهاء من إرسال الرسالة يتسلم العنوان الخاص باللجنة في رسالة خاصة يتلقاها على هاتفه المحمول.