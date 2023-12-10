نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصوته في اللجنة الفرعية رقم 18 ومقرها جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة.

وأكد ممدوح، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وجميع أجهزة المدن الجديدة استعدت لاستقبال المواطنين من الناخبين، ووفرنا طلبات الهيئة العامة للانتخابات للتيسير على المواطنين، ونهدف دائما لتقديم خدمات مميزة من خلال أجهزة المدن الجديدة بجميع المحافظات لصالح المواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أدلى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بصوته بنفس اللجنة، مؤكدا أنّ الجهاز وفر جميع سبل الراحة للمشاركين في أعمال العملية الإنتخابية بالكامل، ولم ندخر جهدا لصالح المواطن المصري خاصةً سكان المدينة والعاملين لها من روادها.

وأضاف: «مستعدون لتقديم الدعم اللوجستي على أرض الواقع، ونتمنى أن تسير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، وجميع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، يعلمون على قلب رجل واحد لخدمة السيد المواطن».